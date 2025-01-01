Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 103: Streber
22 Min.Ab 12
Nach einer Abschlussfeier wird der Sportlehrer Malte Haase tot auf der Schultoilette gefunden. Sein Hinterteil ist nackt und skurril geschminkt. Die Liste der Tatverdächtigen ist lang, denn augenscheinlich vergriff sich der unbeliebte Pädagoge immer wieder an seinen Schülerinnen.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1