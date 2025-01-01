Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 113: Verdammt lang her
22 Min.Ab 12
Die Ernährungsberaterin Miriam Sutter wird erdrosselt in ihrem Auto gefunden. Die Kommissare ermitteln hinter der Fassade der scheinbar perfekten Frau und stellen fest, dass ihr Leben ausschließlich aus sexueller Gier und tödlicher Eifersucht bestand.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1