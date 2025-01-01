Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Grenzgänger

SAT.1Staffel 9Folge 122
Grenzgänger

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 122: Grenzgänger

22 Min.Ab 12

Der Privatdetektiv Maximilian Jägerstedt wird erschlagen und nackt aus einem Auto geworfen. Wurden ihm seine Schnüffeleien zum Verhängnis? Zwischen mysteriösen Sexpartys und dubiosen Drückerkolonnen geraten die Kommissare schnell in eine Welt schmutziger Geheimnisse.

SAT.1
