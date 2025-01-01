Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 122: Grenzgänger
22 Min.Ab 12
Der Privatdetektiv Maximilian Jägerstedt wird erschlagen und nackt aus einem Auto geworfen. Wurden ihm seine Schnüffeleien zum Verhängnis? Zwischen mysteriösen Sexpartys und dubiosen Drückerkolonnen geraten die Kommissare schnell in eine Welt schmutziger Geheimnisse.
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
