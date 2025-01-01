Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 123: Treibjagd
22 Min.Ab 12
Als Ermittler Christian König mit verstauchtem Fuß auf dem heimischen Sofa sitzt, wird er Zeuge, wie im Nachbarhaus die Iranerin Tanaz Schneider brutal entführt wird. Eine fieberhafte Suche beginnt, bei der die Kommissare auf ein unfassbares Familiendrama stoßen.
Weitere Folgen in Staffel 9
Alle Staffeln im Überblick
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1