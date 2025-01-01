Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Sackgasse

SAT.1Staffel 9Folge 134
Sackgasse

SackgasseJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 134: Sackgasse

23 Min.Ab 12

Baby entführt! Die 13 Monate alte Jasmin Ahrendts wird verschleppt. Der Entführer ist nicht nur skrupellos, sondern spielt darüber hinaus ein grausames Spiel mit den Kommissaren. Jeder Fehler kann den Tod der kleinen Jasmin bedeuten - und tatsächlich tappen Conny und Bernie in eine teuflische Falle ...

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen