Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 15: Doppelt verloren
22 Min.Ab 12
Bernie muss sich einer lästigen Blinddarm-OP unterziehen. Dem nicht genug, wird in der Nacht vor seiner Entlassung sein Bettnachbar Heiner Staubner überfallen. Bernie gelingt es zwar noch rechtzeitig, ihn zu retten - doch seither hüllt sich der Patient in Schweigen. Was steckt hinter dem mysteriösen Vorfall?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1