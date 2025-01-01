Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Tödlicher Kaufrausch

SAT.1Staffel 9Folge 150
Folge 150: Tödlicher Kaufrausch

22 Min.Ab 12

Die kaufsüchtige Prostituierte Melanie Mahler liegt mit gebrochenem Genick in ihrem Badezimmer. Erste Spuren führen ins Rotlichtmilieu. Doch dann finden die Kommissare heraus, dass die Tote ihre gesamte Familie in den finanziellen Ruin getrieben hat und stoßen auf ein erschütterndes Familiendrama.

SAT.1
