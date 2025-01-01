Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 16: Fehlstart
22 Min.Ab 12
Die Unternehmergattin Carmen Fromm wird beim Joggen brutal entführt. Sie hatte keine Chance. Glücklicherweise gibt es jedoch zwei Zeugen, die die Tat beobachtet haben. Dumm nur, dass sie gänzlich unterschiedliche Aussagen tätigen. In einem dramatischen Wettlauf gegen die Zeit schwinden zunehmend die Chancen, das Opfer lebendig zu finden ...
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1