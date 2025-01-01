Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 20: Für Elise
22 Min.Ab 12
Alte Liebe rostet nicht: Bernie trifft überraschend auf seine Jugendliebe Elise Möbius. Was er nicht ahnt: Ihr Ehemann Olaf wurde brutal ermordet. Während Conny versucht, den Fall zu lösen, werden in Bernie alte Gefühle wach ...
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1