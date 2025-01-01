Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 32: Auf der anderen Seite
22 Min.Ab 12
Als der schwule Friseur Lars Nolden von den Ermittlern erwürgt in seinem Salon gefunden wird, kommen viele Fragen auf: Wurde ihm etwa seine sexuelle Neigung zum Verhängnis? Oder ist der Täter in seinem näheren Umfeld zu finden? Die Kommissare schauen hinter die Fassade von Blondierungscreme, Kurzhaarschnitt und Rasur und stoßen auf eine geheimnisvolle Liebschaft. Wird der Geliebte ihnen bei den Ermittlungen weiterhelfen?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1