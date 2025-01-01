Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Verzockt

SAT.1Staffel 9Folge 33
Verzockt

VerzocktJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 33: Verzockt

22 Min.Ab 12

Die Spielhallenangestellte Bettina Kraus erlebt einen tierischen Überfall: Ein Unbekannter mit Froschmaske schlägt sie nieder und raubt sie aus. Ist die Tat dem Konto eines Serientäters zuzuschreiben oder steckt ein persönlich motivierter Grund hinter dem Vorfall? Die Kommissare nehmen die Verfolgung des Unbekannten auf und entdecken bei ihren Ermittlungen so manch schmutziges Geheimnis ...

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen