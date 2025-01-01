Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 38: Die Abfuhr
22 Min.Ab 12
Die junge Studentin Carla Müller wird kurz nach ihrer Zulassung an einer Eliteuniversität in einer Tiefgarage ermordet. Wenige Tage später kommt ihr Freund und Kommilitone Jan Kloß bei einem tragischen Autounfall ums Leben. Inwieweit hängen die beiden Fälle zusammen? Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, denn die Kommissare sind in der ständigen Sorge, dass ein weiteres Opfer folgt ...
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
