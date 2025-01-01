Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 53: Kaltes Grab
22 Min.Ab 12
In einem dunklen Kellergewölbe macht Irina Molenko eine grauenvolle Entdeckung, die weitreichende Konsequenzen für sie hat: Kurze Zeit später liegt ihre Leiche am Ufer eines Sees. Welches todbringende Geheimnis hat die junge Frau mit ins Grab genommen? Die Kommissare stoßen bei ihren Ermittlungen auf eine Wahrheit, die ihnen das Blut in den Adern gefrieren lässt.
Weitere Folgen in Staffel 9
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
