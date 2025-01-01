Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 59: Die Treuetesterin
22 Min.Ab 12
Liebe, Lust und Leidenschaft. Die attraktive Treuetesterin Laura Will bezahlt ihren Job mit dem Leben. Musste die Königin der Verführung sterben, weil sie ein dunkles Geheimnis aufdeckte? Die Kommissare nehmen die Spur auf und stoßen dabei schnell auf einen alten Bekannten.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1