Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Ein Stück zu weit

SAT.1Staffel 9Folge 78
23 Min.Ab 12

Ein Schlag zu viel: Der gewalttätige Zuhälter Dominik Stengert wird erstochen in einer Tiefgarage gefunden. Für die Ermittlerin Katrin Becker wird der Fall zum Albtraum, denn ihr Bruder Tim gerät ins Visier der Ermittlungen - doch ist er auch der Mörder?

SAT.1
