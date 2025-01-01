Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 82: Das Gerücht
22 Min.Ab 12
Der Feind von Nebenan: Die 17-jährige Marie Kreisel verschwindet spurlos. Hat ihr vorbestrafter Nachbar sie in seiner Gewalt, oder ist das Mädchen nur von zu Hause abgehauen? Für die Kommissare beginnt eine nervenaufreibende Suche mit tödlichem Ausgang ...
