Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Allein gelassen

SAT.1Staffel 9Folge 88
22 Min.Ab 12

Spurlos verschwunden - die 16-jährige Nele Meller ist wie vom Erdboden verschluckt. Ihre Mutter Fiona ist verzweifelt. Für die Kommissare beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, denn mit jeder Sekunde schwinden die Hoffnungen, das hübsche Mädchen lebend zu finden ...

