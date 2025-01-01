Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Hochzeitmit dem Tod

SAT.1Staffel 9Folge 94
Hochzeitmit dem Tod

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 94: Hochzeitmit dem Tod

22 Min.Ab 12

Verliebt, verlobt, verstorben ... Die Braut Anna Stiller wird an ihrem Hochzeitstag heimtückisch ermordet. Schnell ist klar: Die junge Frau führte ein Doppelleben. Die Kommissare ermitteln in ihrer dunklen Vergangenheit und stoßen auf eine Welt, in der nichts ist, wie es scheint ...

