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NOTRUF

Violetter Urin, Alarmstufe Rot

SAT.1Folge vom 27.05.2026
Violetter Urin, Alarmstufe Rot

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NOTRUF

Folge vom 27.05.2026: Violetter Urin, Alarmstufe Rot

22 Min.Folge vom 27.05.2026Ab 12

Eine Patientin bricht mit merkwürdigen Symptomen zusammen und schwebt kurz darauf in Lebensgefahr. Die Retter müssen schnell herausfinden, woran sie leidet. Und das ist aufgrund ihrer selten vorkommenden Erkrankung gar nicht so einfach - bis ausgerechnet eine KI helfen kann.

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