Verwirrt und in LebensgefahrJetzt kostenlos streamen
NOTRUF
Folge vom 21.05.2026: Verwirrt und in Lebensgefahr
23 Min.Folge vom 21.05.2026Ab 12
Ein Schornsteinfeger alarmiert den Notruf: Eine Frau irrt verwirrt durch den Wald. Als Rettungssanitäterin Jane Lang eintrifft, ist niemand mehr da - weder Melder noch Patientin. Die Suche bleibt zunächst erfolglos. Ein gefallenes Handy führt Jane zu Nele Brück, die bewusstlos im Gebüsch liegt. Ihr Blutzucker ist lebensbedrohlich niedrig. Jede Sekunde zählt jetzt. Wird die Glukose rechtzeitig wirken und Jane Lang die Patientin retten können?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: SAT.1