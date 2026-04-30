NOTRUF
Folge vom 30.04.2026: Arzt in Not
23 Min.Folge vom 30.04.2026Ab 12
Ein Arzt wird selbst zum Notfall und bricht mit unerträglichen Schmerzen zusammen. Dennoch versucht er, seine Rettung zu steuern. Ein dramatischer Einsatz, bei dem Wissen, Kontrolle und Verzweiflung aufeinandertreffen. - Als eine Mutter in Deutschland zum dritten Mal an einem Tag ihre Tochter in den USA anruft, bemerkt diese, dass ihre Mutter verwirrt wirkt. Sie alarmiert den Rettungsdienst aus 6.000 Kilometern Entfernung, was sich als lebensrettender Notruf entpuppt.
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Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: SAT.1