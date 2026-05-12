Sauna Schock - Frau ringt mit HitzetodJetzt kostenlos streamen
NOTRUF
Folge vom 12.05.2026: Sauna Schock - Frau ringt mit Hitzetod
23 Min.Folge vom 12.05.2026Ab 12
Sauna Schock - Frau ringt mit Hitzetod: Eine Frau ist in einer Sauna bewusstlos und zeigt Anzeichen einer lebensgefährlichen Überhitzung - ihre Körpertemperatur beträgt 42 °C! Für die Rettungskräfte beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit ...
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: SAT.1