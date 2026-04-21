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NOTRUF

Knöchelchaos nach E-Scooter-Sturz

SAT.1Folge vom 21.04.2026
Knöchelchaos nach E-Scooter-Sturz

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NOTRUF

Folge vom 21.04.2026: Knöchelchaos nach E-Scooter-Sturz

23 Min.Folge vom 21.04.2026Ab 12

Die 22-jährige Studentin Lina stürzt mit ihrem E-Scooter über eine Bordsteinkante und zieht sich eine schwere Sprunggelenksfraktur zu. Was zunächst nach einer gewöhnlichen Knöchelverletzung aussieht, entwickelt sich innerhalb kürzester Zeit zu einem lebensbedrohlichen Notfall.

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