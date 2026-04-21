Knöchelchaos nach E-Scooter-SturzJetzt kostenlos streamen
NOTRUF
Folge vom 21.04.2026: Knöchelchaos nach E-Scooter-Sturz
23 Min.Folge vom 21.04.2026Ab 12
Die 22-jährige Studentin Lina stürzt mit ihrem E-Scooter über eine Bordsteinkante und zieht sich eine schwere Sprunggelenksfraktur zu. Was zunächst nach einer gewöhnlichen Knöchelverletzung aussieht, entwickelt sich innerhalb kürzester Zeit zu einem lebensbedrohlichen Notfall.
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Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: SAT.1