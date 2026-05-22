Kollaps beim LippenaufspritzenJetzt kostenlos streamen
NOTRUF
Folge vom 22.05.2026: Kollaps beim Lippenaufspritzen
23 Min.Folge vom 22.05.2026Ab 12
Eine Influencerin lässt sich in einem Home-Beauty-Studio die Lippen aufspritzen. Was als Schönheitsbehandlung beginnt, wird zum medizinischen Albtraum: Eine allergische Reaktion ist dabei erst der Anfang. Die Retter Thomas Schmidt und Philipp Stehling stehen vor einem Rätsel und müssen sich ständig für eine mögliche Reanimation bereithalten.
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Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: SAT.1