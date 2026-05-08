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NOTRUF

Schwierige Behandlung einer Schwangeren

SAT.1Folge vom 08.05.2026
Schwierige Behandlung einer Schwangeren

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Folge vom 08.05.2026: Schwierige Behandlung einer Schwangeren

23 Min.Folge vom 08.05.2026Ab 12

Die Retter um Matthias Jansen werden zu einer hochschwangeren Frau gerufen, die lebensbedrohliche Herzrhythmusstörungen hat. Doch wegen der Schwangerschaft können die Retter nicht so behandeln wie normalerweise. - Ein Barista kämpft in einem Café um sein Leben.

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