Schwierige Behandlung einer SchwangerenJetzt kostenlos streamen
NOTRUF
Folge vom 08.05.2026: Schwierige Behandlung einer Schwangeren
23 Min.Folge vom 08.05.2026Ab 12
Die Retter um Matthias Jansen werden zu einer hochschwangeren Frau gerufen, die lebensbedrohliche Herzrhythmusstörungen hat. Doch wegen der Schwangerschaft können die Retter nicht so behandeln wie normalerweise. - Ein Barista kämpft in einem Café um sein Leben.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: SAT.1