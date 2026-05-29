Blutiges Bein und brennende BronchienJetzt kostenlos streamen
NOTRUF
Folge vom 29.05.2026: Blutiges Bein und brennende Bronchien
23 Min.Folge vom 29.05.2026Ab 12
Bei der Arbeit rutscht einem Tischler die Kreissäge tief ins Bein - die Blutung ist massiv. Notfallsanitäter Philipp Stehling und Rettungssanitäter Thomas Schmidt versorgen die Wunde - doch als der cholerische Chef wutentbrannt dazustößt, ringt der Patient plötzlich nach Luft. Aus einer Verletzung wird ein doppelter Notfall.
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Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: SAT.1