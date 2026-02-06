Zum Inhalt springenBarrierefrei
Aus dem Fahrzeug geschleudert

23 Min.Folge vom 06.02.2026Ab 12

Der Weg zur Arbeit endet für Fabian Schlosser in einem Albtraum: Nach einem folgenschweren Unfall, findet ihn Ersthelferin Linda bewusstlos auf einer Wiese. Während die Notfallsanitäter Max Bay mit seinen Kollegen um Fabians Leben kämpfen, spitzt sich sein Zustand im Rettungswagen dramatisch zu. Können sie Fabian noch rechtzeitig retten?

