Folge vom 06.02.2026: Aus dem Fahrzeug geschleudert
Der Weg zur Arbeit endet für Fabian Schlosser in einem Albtraum: Nach einem folgenschweren Unfall, findet ihn Ersthelferin Linda bewusstlos auf einer Wiese. Während die Notfallsanitäter Max Bay mit seinen Kollegen um Fabians Leben kämpfen, spitzt sich sein Zustand im Rettungswagen dramatisch zu. Können sie Fabian noch rechtzeitig retten?
