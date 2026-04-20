Gefahr hinter verschlossener TürJetzt kostenlos streamen
NOTRUF
Folge vom 20.04.2026: Gefahr hinter verschlossener Tür
23 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Als eine Frau schreiend aus ihrem Haus auf die Straße rennt, wirkt zunächst alles wie ein akuter Notfall. Was wie ein klassischer Fall von häuslicher Gewalt aussieht, entpuppt sich als dramatisches Rollen-Umkehrspiel - mit einem Opfer, das niemand erwartet hätte.
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Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: SAT.1