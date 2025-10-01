Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Folge 13: Doppelter Einsatz
43 Min.Ab 12
Vor einem Casino wird der Student Yuri Chernov erschossen. Weil sich die Überfälle auf erfolgreiche Spieler in letzter Zeit gehäuft haben, vermutet das FBI einen Serientäter. Im Auto des Toten werden Notizbücher gefunden, die voller Gleichungen sind. Das FBI kann auf Larrys Hilfe zurückgreifen, der offenbart, früher spielsüchtig gewesen zu sein. Er erkennt die Gleichungen als Hilfsmittel zum Kartenzählen, um zu ermitteln, welche Karten sich noch im Stapel des Croupiers befinden.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Thriller, Drama
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren