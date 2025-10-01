Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Folge 14: Blutige Ernte
Das FBI erhält einen Tipp, dass in einem Hotelkeller etwas Verdächtiges vorgeht. In einer abgelegenen Ecke des Kellers finden die Agenten jede Menge Blut sowie Eiswürfel und eine Autobatterie - Colby vermutet einen Folterkeller. Bei der weiteren Durchsuchung der Räumlichkeiten finden die Agenten Santi, eine Inderin, die völlig verschüchtert in einer Ecke sitzt. Anhand der geschmolzenen Eiswürfel kann Charlie berechnen, was an diesem Tatort passiert sein muss ...
