Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Im Krieg und in der Liebe

Paramount GlobalStaffel 2Folge 18
Im Krieg und in der Liebe

Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Folge 18: Im Krieg und in der Liebe

42 Min.Ab 12

Saida Kafaji, eine Anklägerin, die für das US-Kriegsverbrechertribunal im Irak tätig ist, wird in den USA ermordet. Saida war eine politisch aktive Irakerin, es gab eine Todesdrohung von einem extremistischen Geistlichen - ein Agent der Einwanderungs- und Zollbehörde vermutet einen politischen Racheakt. Nach einigem Zögern erklärt sich ihre Cousine bereit, dem FBI zu helfen ...

