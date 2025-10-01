Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Folge 19: Dunkle Materie
43 Min.Ab 12
Mitglieder der Computerspiel-Gilde "Dunkle Materie" veranstalten an einer Schule ein Massaker und entkommen - einer der Täter, Justin Price, wird bei der Festnahme erschossen. Charlie erkennt anhand rekonstruierter Fluchtbewegungen, dass auch Karen Camden an der Bluttat beteiligt war. Sie hatte sie als Racheakt an Mitschülern geplant, von denen sie auf einer Party vergewaltigt worden war. Justin Price sollte ihr bei dem Plan helfen ...
