Paramount GlobalStaffel 2Folge 5
41 Min.Ab 12

Skyler Wyatt, eine bekannte Sängerin und Schauspielerin, ist in ihrem Haus von einem Stalker belästigt worden, ihr Mann befindet sich bei Dreharbeiten in Europa. Mysteriös, dass die Sicherheitsanlage keinen Eindringling aufgezeichnet hat - Charlie stellt fest, dass der Täter das Alarmsystem gekannt haben muss. Skyler Wyatt hat vor diesem Zwischenfall einige Drohbriefe bekommen, sie haben zwar alle dieselbe Handschrift, passen aber irgendwie nicht zusammen.

