Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Das zweite Gesicht

Staffel 2Folge 17
Das zweite Gesicht

Folge 17: Das zweite Gesicht

43 Min.Ab 12

In einer abgelegenen Schlucht werden drei tote Latinas gefunden - alle Frauen sind brutal aufgeschlitzt worden. Die Ermittler bekommen bei diesem Fall Hilfe von einem Mann namens Kraft, dessen Visionen zum Auffinden der Leichen beigetragen haben. Charlie steht Kraft jedoch äußerst skeptisch gegenüber. Dons Meinung nach haben die drei Frauen als Drogenkuriere gearbeitet, die die Ware von Mexiko in die USA bringen sollten. Seine Recherchen führen die Ermittler zu Victor Borrego ...

