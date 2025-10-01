Zum Inhalt springenBarrierefrei
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Kalkuliertes Risiko

Paramount GlobalStaffel 2Folge 4
Kalkuliertes Risiko

Kalkuliertes RisikoJetzt kostenlos streamen

Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Folge 4: Kalkuliertes Risiko

44 Min.Ab 12

Lucinda Shay, die Finanzchefin von Syntel Corporation, ist in ihrem Haus erschossen worden. Sie hinterlässt ihren elfjährigen Sohn Daniel. Daniel hat zwar den Fluchtwagen des Täters gesehen, kann sich an ihn aber nicht erinnern. Es mangelt nicht an Tatverdächtigen, da die Syntel Corporation vor Kurzem Konkurs angemeldet hat, weil Lucinda Shay etliche Betrugsfälle aufgedeckt hat. Somit kommt jeder der Beschäftigten, die jetzt ihre Arbeit verloren haben, in Frage ...

Paramount Global
