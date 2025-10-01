Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Folge 2: Nach eigenem Ermessen
42 Min.Ab 12
Die Frau von Richter Trelane ist aus nächster Nähe mit einer Schrotflinte erschossen worden. Alles deutet auf einen Auftragsmord hin. Don vermutet den Täter unter denjenigen, die von Trelane verurteilt worden sind. Da der Richter gerade gegen Duc Lu Phan verhandelt, dem die Todesstrafe droht, richtet sich der Verdacht gegen dessen Asiaten-Gang. Kurz darauf wird deren zweiter Anführer, Raymond Hmong, festgenommen, als er Richter Trelane erschießen will.
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Thriller, Drama
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS Television
