Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Folge 22: Backscatter
40 Min.Ab 12
Dem Team gehen zwei Phisher ins Netz, die über Massen-E-Mails an die Zugangsdaten unzähliger Konten kommen wollen. Sie arbeiten für einen gewissen Yuri, der es auf die Passina Nationalbank abgesehen hat. Er räumt Dons Konto leer und stellt damit die Kaution für die beiden Phisher, um sie anschließend ermorden zu lassen. Außerdem nimmt er auch den Sicherheitschef der Bank als Geisel ...
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Thriller, Drama
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS Television
