Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Folge 24: Ein Teufelskerl
43 Min.Ab 16
Chandler Yates ist mit 40 Jahren noch immer ein Muttersöhnchen - der zum Serienkiller wird. Zuvor hatte er Frauen entführt, unter Drogen gesetzt und anschließend bei bizarren Sexspielen gefilmt. Don wird auf ihn aufmerksam, als man die Leichen seiner Opfer entdeckt. Charlie ist wegen eines Traumes verwirrt: Er soll seiner Mutter eine bestimmte Frage stellen, aber welche?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Thriller, Drama
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren