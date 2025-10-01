Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Folge 12: Der Bus
40 Min.Ab 12
Don und sein Team haben vier Stunden Zeit, um einen Bus zu stürmen, in dem Geiseln festgehalten werden. Da die Scheiben des Busses mit Farbe besprüht wurden, gelingt es dem SWAT-Team nicht, den Bus einzusehen. Charlie erstellt einen Plan des Busses, um diesen zu stürmen. Der Bus allerdings ist leer, und das SWAT-Team kann gerade noch den Drogenermittler Shuler stellen ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Alle Staffeln im Überblick
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Thriller, Drama
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS Television
