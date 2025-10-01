Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Folge 6: Tödliche Illusion
Als bei der Vorführung eines Tricks die Zauberkünstlerin Talma auf offener Bühne verschwindet, liegt es an Larry, Amita und Charlie, den Trick zu rekonstruieren. Talma scheint sich in Wasser aufgelöst zu haben - und sie war die einzige, die das Geheimnis des Tricks kannte. Die Rekonstruktion erfolgt leider zu spät: Talma wird in einem Wasserzylinder ertrunken aufgefunden. Don hingegen kämpft mit sich und beschließt, wieder mal in die Synagoge zu gehen.
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Alle 6 Staffeln und Folgen
