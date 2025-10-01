Zum Inhalt springenBarrierefrei
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

36 Stunden

Paramount GlobalStaffel 5Folge 8
36 Stunden

36 StundenJetzt kostenlos streamen

Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Folge 8: 36 Stunden

40 Min.Ab 12

Durch eine falsch gestellte Weiche rasen ein Personen- und ein Güterzug ineinander. Es stellt sich heraus, dass der Dispatcher im Stellwerk übermüdet gewesen ist und die Weiche nicht richtig gestellt hat. Allerdings hätte der Güterzug nach Charlies Berechnung noch rechtzeitig stoppen können, wäre er nicht überladen gewesen. Charlie hingegen hat ein neues Spielzeug: Roboter, die das Gelände erkunden können und somit helfen, verschollene Passagiere zu bergen.

