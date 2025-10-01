Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Folge 18: Eine Minute nach Mitternacht
41 Min.Ab 12
Kurz vor der Hinrichtung von Curtis, einem zum Tode verurteilten Schwerverbrecher, werden Zweifel an dessen Schuld laut. Charlie stellt fest, dass Curtis bei seinem Geständnis, das zu seiner Verurteilung geführt hat, gelogen hat. Offensichtlich gibt es in Curtis Umfeld Leute, die seine Begnadigung verhindern wollen. Sein Psychiater Stanley, der sich für Curtis' Freilassung eingesetzt hat, muss dafür sogar mit seinem Leben bezahlen ...
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Thriller, Drama
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS Television
