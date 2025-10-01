Zum Inhalt springenBarrierefrei
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Scan Man

Paramount GlobalStaffel 5Folge 5
Folge 5: Scan Man

40 Min.Ab 12

Als bei einem Überfall auf die Lieferung eines Union Parcel-Lieferwagens ein FBI-Agent erschossen wird, nehmen sich Don und Charlie der Sache an. In Verdacht gerät der Autist Emerson Laidlaw. Emersons Cousin Tom hingegen macht sich dessen Job zunutze und versucht, mit dem Gangster Hagopian Päckchen in den Lieferwagen auszutauschen, um Werkzeug, das man zur Tresoröffnung braucht, in das Lagerhaus von Union Parcel zu schmuggeln.

