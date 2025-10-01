Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Folge 5: Scan Man
40 Min.Ab 12
Als bei einem Überfall auf die Lieferung eines Union Parcel-Lieferwagens ein FBI-Agent erschossen wird, nehmen sich Don und Charlie der Sache an. In Verdacht gerät der Autist Emerson Laidlaw. Emersons Cousin Tom hingegen macht sich dessen Job zunutze und versucht, mit dem Gangster Hagopian Päckchen in den Lieferwagen auszutauschen, um Werkzeug, das man zur Tresoröffnung braucht, in das Lagerhaus von Union Parcel zu schmuggeln.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Thriller, Drama
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren