Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Folge 14: Sneakerhead
42 Min.Ab 12
Bei einem Einbruch in das Haus des brasilianischen Konsuls wird außer einem Paar Turnschuhe nichts gestohlen. Das Team sieht sich gezwungen, in die Welt der Schuh-Sammler einzutauchen, da es sich bei den Turnschuhen um Sammlerstücke handelt. Scheinbar wurde das gute Paar von einem Fälscherring geklaut, um Plagiate herstellen zu können. Als Charlie berechnet, dass die Schuhe wieder an ihrem ursprünglichen Platz sein müssten, machen die FBI-Agenten eine belustigende Entdeckung ...
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Thriller, Drama
Produktion:US, 2005
