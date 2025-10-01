Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Folge 3: Der dritte Mann
In einem Coffeeshop werden acht Menschen erschossen, unter anderem die beiden Polizisten Lowe und Alvarez. Wie sich herausstellt, haben die zwei einen Hollywoodproduzenten erpresst. Als Colby die Ex-Verlobte von Lowe verhört, fragt er sie nach dem Dossier, da auch ihr Leben auf dem Spiel steht. Erst als Lynn bei einem Sprengstoffanschlag fast ums Leben kommt, rückt sie das Dossier raus und Colby und sein Team kommen dahinter, wer der dritte Mann im Bunde war ...
