Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Der dritte Mann

Staffel 5Folge 3
Der dritte Mann

Der dritte MannJetzt kostenlos streamen

Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Folge 3: Der dritte Mann

42 Min.Ab 12

In einem Coffeeshop werden acht Menschen erschossen, unter anderem die beiden Polizisten Lowe und Alvarez. Wie sich herausstellt, haben die zwei einen Hollywoodproduzenten erpresst. Als Colby die Ex-Verlobte von Lowe verhört, fragt er sie nach dem Dossier, da auch ihr Leben auf dem Spiel steht. Erst als Lynn bei einem Sprengstoffanschlag fast ums Leben kommt, rückt sie das Dossier raus und Colby und sein Team kommen dahinter, wer der dritte Mann im Bunde war ...

