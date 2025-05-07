OMR25
Folge 10: State of the German Internet
Wo steht die deutsche Digitalwirtschaft? Sie wächst erfreulicherweise, bleibt aber im Vergleich mit den amerikanischen Plattformen im nicht sichtbaren Bereich. China ist mehr als AliBaba, Temu und TikTok, es ist der global dominante „Electric State“. Trotzdem sehen wir mit Optimismus auf Deutschland und Europa und erklären, was uns Mut macht. Das Online Marketing steht vor großen Herausforderungen. AI generierte Inhalte überschwemmen das Netz. „Enshittfication“ und „Brainrot“ wurden zu den Worten des Jahres. Das Ergebnis: Das Vertrauen der Menschen in digitale Inhalte ist eingebrochen. Was ist also zu tun? Und natürlich geht es in der 2025er Keynote von Philipp Westermeyer und Roland Eisenbrand auch um den großen Elefanten im Raum: AI verändert das Internet. Stehen wir vor dem Ende der Brand Website? Wir sprechen darüber, was zu tun ist, um in der AI-Welt sichtbar zu bleiben.
