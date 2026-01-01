Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
OMR25

Der Hype um Schach – wie können Marken mitspielen?

brandedcampaigns4Staffel 1Folge 4
Der Hype um Schach – wie können Marken mitspielen?

Der Hype um Schach – wie können Marken mitspielen?Jetzt kostenlos streamen

OMR25

Folge 4: Der Hype um Schach – wie können Marken mitspielen?

37 Min.Ab 12

Schach ist gerade in einer absoluten Hype-Phase. Über 600 Millionen Menschen weltweit spielen Schach. Die große Plattform Chess.com verzeichnet über 200 Millionen Nutzende. Magnus Carlsen ist ein Superstar. Auf der Bühne spricht Stefan Kastenmüller mit Daniel Rensch, Chief Chess Officer bei Chess.com über das Business. Dann kommen die Schach-Influencer Levy Rozman und Anna Cramling dazu und erzählen, wie Marken vom Schach-Hype profitieren können.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

OMR25
brandedcampaigns4
OMR25

OMR25

Alle 1 Staffeln und Folgen