OMR25
Folge 19: Die Ecosia-Story
"Christian Kroll ist Gründer und CEO von Ecosia, der grünen Suchmaschine, die mit ihren Gewinnen Bäume pflanzt. Ecosia hat sich zu einer weltweit führenden Organisation für Baumpflanzungen entwickelt und rund 230 Millionen Bäume in Biodiversitäts-Hotspots in mehr als 35 Ländern gepflanzt. Mit über 20 Millionen Nutzer:innen ist Ecosia außerdem eine der größten Umweltbewegungen der Welt und eines der am schnellsten wachsenden Tech-Unternehmen Europas. Christian ist ein offener Kritiker des ungezügelten Kapitalismus und setzt sich dafür ein, dieses Modell zum Besseren zu verändern. Er glaubt weder daran, dass Reichtum der Schlüssel zum Glück ist, noch daran, dass exzessiver Konsum in eine Welt passt, die mit der Klimakrise zu kämpfen hat. Sein jüngstes Projekt ist die Unterstützung der Gründung des World Fund, Europas größtem Climate-Tech VC-Fonds, der 2021 an den Start gehen wird."
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick