Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
OMR25

State of HR: Wir suchen Terroristen (M/W/D) – Der BND-Coup im Recruitung

brandedcampaigns4Staffel 1Folge 20
State of HR: Wir suchen Terroristen (M/W/D) – Der BND-Coup im Recruitung

State of HR: Wir suchen Terroristen (M/W/D) – Der BND-Coup im RecruitungJetzt kostenlos streamen

OMR25

Folge 20: State of HR: Wir suchen Terroristen (M/W/D) – Der BND-Coup im Recruitung

24 Min.Ab 12

Steckt Deutschland in einer Identitätskrise? Die Wirtschaftsmacht wankt. Woran liegt's und was macht Hoffnung? Nachdem OMR Jobs & HR diese Frage klärt, greift der Bundesnachrichtendienst ein. Ein Arbeitgeber, der unter schwierigen Bedingungen Fachkräfte sucht – und trotzdem erfolgreich ist. Kein Homeoffice, kein Handy am Arbeitsplatz, dafür viel Verantwortung. Ihr Erfolg liegt in einer doppeldeutigen Plakatkampagne, ihre cleveren Stellenanzeigen ernten Lob und Preise. Sie suchen Terroristen (m/w/d) – und wollen sie mit dir finden.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

OMR25
brandedcampaigns4
OMR25

OMR25

Alle 1 Staffeln und Folgen