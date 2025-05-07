Unterhaltung mit Haltung: Content zwischen Entertainment und gesellschaftlichem ImpactJetzt kostenlos streamen
Folge 3: Unterhaltung mit Haltung: Content zwischen Entertainment und gesellschaftlichem Impact
Kann man Menschen unterhalten und gleichzeitig zum Nachdenken, vielleicht sogar zum Umdenken bringen? Auf der OMR Bühne teilen Enissa Amani, Levi Penell und Sebastian "Rewinside" Meyer ihre Perspektiven auf die Verantwortung, die mit einer großen Reichweite einhergeht. Sie erklären, wie sie ihre Stimme nutzen, um gesellschaftliche Themen anzusprechen und sich politisch zu engagieren. Wie schaffen sie es, die Balance zwischen Unterhaltung und sozialer Wirkung zu finden? Wie viel Humor genau richtig ist – und wie viel zu viel? Und wie kann Social Media dazu kann, in unserer Gesellschaft etwas zu ändern?
